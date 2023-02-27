Большаков Назар Василискович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1846
Сын: Большаков Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: (Большакова) Аксинья Назаровна
Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева
Смерть
Неизвестно