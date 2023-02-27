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Большаков Назар Василискович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Большаков Василиск Васильевич

Мать: Большакова Акулина Антонова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Петр Назарович

Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: (Большакова) Аксинья Назаровна

Мать ребёнка: Большакова Крестиния Леонтьева

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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