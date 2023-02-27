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Большакова Крестиния Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Петр Назарович

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Аксинья Назаровна

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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