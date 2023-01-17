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Большаков Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Егор

Мать: Большакова _

Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Большаков Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1934

Сын: Большаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1936

Сын: Большаков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1940

Сын: Большаков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1947

Дочь: Гулина-Баширова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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