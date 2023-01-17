Большаков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Егор
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
10.04.1932
Сын: Большаков Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1934
Сын: Большаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1936
Сын: Большаков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1940
Сын: Большаков Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1947
Дочь: Гулина-Баширова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Большакова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно