Большакова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?
Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?
Смерть
Неизвестно