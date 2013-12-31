Большакова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?

Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кетова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович?

Смерть
Неизвестно
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