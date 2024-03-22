Беличенко Степан ТИмофеевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1893
Дата смерти1939
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1893
Рождение ребёнка
10.11.1922
Дочь: Шибанова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Беличенко Тихон Степанович
Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Бакалова Вера Степановна
Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Степановна
Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1939