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Беличенко Степан ТИмофеевич

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Место рождения

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.12.1893

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1893

Отец: Беличенко Тимофей Николаевич

Мать: Беличенко Марина Васильевна

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1922

Дочь: Шибанова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Беличенко Тихон Степанович

Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Бакалова Вера Степановна

Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Степановна

Мать ребёнка: Беличенико Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1939
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