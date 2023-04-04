Беличенико (Демченко) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1897
Дата смерти12.05.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1897
Отец: Демченко Иван Михайлович
Мать: Просковья Моисеевна
Рождение ребёнка
10.11.1922
Дочь: Шибанова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Беличенко Тихон Степанович
Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Бакалова Вера Степановна
Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1982
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Похороны
Неизвестно
г. Павловск (старое кладбище)