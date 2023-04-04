Беличенико (Демченко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беличенико (Демченко) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1897

Дата смерти

12.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1897

Отец: Демченко Иван Михайлович

Мать: Просковья Моисеевна

Рождение ребёнка
10.11.1922

Дочь: Шибанова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Беличенко Тихон Степанович

Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Бакалова Вера Степановна

Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Беличенко Степан ТИмофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1982
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Похороны
Неизвестно
г. Павловск (старое кладбище)
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