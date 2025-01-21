Стопкова (Беличенко) Нина Степановна 05.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стопкова (Беличенко) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929

Отец: Беличенко Степан Тимофеевич

Мать: Беличенико (Демченко) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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