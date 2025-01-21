Стопкова (Беличенко) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно