Шибанова (Беличенко) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1922
Дата смерти09.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922
Рождение ребёнка
31.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск
Рождение ребёнка
16.10.1954
Дочь: Ключевская Ирина Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск
Смерть
09.01.1996
Иркутск