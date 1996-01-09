Шибанова (Беличенко) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Беличенко) Анастасия Степановна

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Место рождения

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.11.1922

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922

Отец: Беличенко Степан ТИмофеевич

Мать: Беличенико Анна Ивановна

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск
Рождение ребёнка
16.10.1954

Дочь: Ключевская Ирина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск
Смерть
09.01.1996
Иркутск
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