Свиридов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Свиридов Александр Иванович
Мать ребёнка: Свиридова ???
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???? Ивановна
Мать ребёнка: Свиридова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Племянникова Паша Ивановна
Мать ребёнка: Свиридова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Свиридова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свиридова ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова ???
Смерть
Неизвестно