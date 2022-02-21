Свиридов Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Свиридов Александр Иванович

Мать ребёнка: Свиридова ???

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???? Ивановна

Мать ребёнка: Свиридова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Племянникова Паша Ивановна

Мать ребёнка: Свиридова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Свиридова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Свиридова ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова ???

Смерть
Неизвестно
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