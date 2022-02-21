Свиридова ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова ???

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Свиридов Александр Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Трофимович

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???? Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Племянникова Паша Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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