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Свиридов Александр Иванович

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Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Свиридов Иван Трофимович

Мать: Свиридова ???

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Свиридов Василий Александрович

Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.05.1932

Дочь: Гладкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Иван Александрович

Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Николай Александрович

Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Татьяна Петровна

Смерть
1979
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