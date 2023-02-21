Свиридов Александр Иванович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения1910
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Свиридов Иван Трофимович
Мать: Свиридова ???
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1930
Сын: Свиридов Василий Александрович
Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.05.1932
Дочь: Гладкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Иван Александрович
Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Николай Александрович
Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Свиридова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979