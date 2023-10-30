Свиридов Терентий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения10.04.1854
Дата смерти1916 или 1917
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1854
Данные из МК с. Никольского Аннинского района Воронежской обл. (ранее Тамбовская губерния)
Крещение
11.04.1854
Восприемники: Государственный крестьянин Пётр Алексеевич Сушков и дочь крестьянина Филиппа Родионова Екатерина Борисова. Священник: Стефан Архангельский Дьякон: Иван ...
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Свиридов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Свиридова Мария
ранее Тамбовская Губерния
Смерть
1916 или 1917
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край