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Свиридов Терентий Фёдорович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.04.1854

Дата смерти

1916 или 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1854

Отец: Свиридов Фёдор Никитич

Мать: Свиридова Мелания Васильевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Данные из МК с. Никольского Аннинского района Воронежской обл. (ранее Тамбовская губерния)
Крещение
11.04.1854
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: Государственный крестьянин Пётр Алексеевич Сушков и дочь крестьянина Филиппа Родионова Екатерина Борисова. Священник: Стефан Архангельский Дьякон: Иван ...
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Свиридов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Свиридова Мария

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ранее Тамбовская Губерния
Смерть
1916 или 1917
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
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