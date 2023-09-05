Свиридова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Свиридов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Свиридов Терентий Фёдорович
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ранее Тамбовская Губерния
Смерть
Неизвестно