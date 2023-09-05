Свиридова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридова Мария

Свиридова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Свиридов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Свиридов Терентий Фёдорович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ранее Тамбовская Губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close