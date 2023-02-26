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Елена Семёнова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Семён Прокофьев

Мать: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1877

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.07.1882

Сын: Илья Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1884

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1887

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1892

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1895

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Сергей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912

Сын: Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Смерть
Неизвестно
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