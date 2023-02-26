Елена Семёнова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Семён Прокофьев
Мать: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1876
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1877
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.07.1882
Сын: Илья Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1884
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1887
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1892
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1895
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Сергей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антоний Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно