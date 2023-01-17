Суханов Мирон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Суханов Филипп Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1854
Рождение ребёнка
30.12.1855
Рождение ребёнка
05.04.1857
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Устинья Миронова
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1861
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1863
Рождение ребёнка
06.09.1863
Рождение ребёнка
25.01.1865
Сын: Суханов Василий Миронович
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1867
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1871
Дочь: Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1873
Рождение ребёнка
14.07.1873
Рождение ребёнка
13.02.1876
Рождение ребёнка
16.01.1880
Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна
Смерть
Неизвестно