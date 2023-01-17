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Суханов Мирон Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Суханов Филипп Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1854

Жена: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1855

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1857

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Устинья Миронова

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
26.01.1861

Сын: Суханов Иван Миронович

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1863

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1863

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Суханов Василий Миронович

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1867

Сын: Суханов Пётр Миронович

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1871

Дочь: Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1880

Сын: Суханов Максим Миронов

Мать ребёнка: Суханова Феодосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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