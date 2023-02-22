Суханова (Слинина) Феодосья Васильевна
Место рожденияМакариха, Горбатовский уезд
Дата рождения1834
Дата смерти06.12.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Слинин Василий Андреев
Мать: не указана
Макариха, Горбатовский уезд
Бракосочетание
20.09.1854
Рождение ребёнка
30.12.1855
Дочь: Татьяна Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
05.04.1857
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Устинья Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
26.01.1861
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1863
Дочь: Надежда Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1863
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
25.01.1865
Сын: Суханов Василий Миронович
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1867
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
14.02.1871
Дочь: Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
14.07.1873
Дочь: Марина Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
14.07.1873
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
16.01.1880
Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович
Смерть
06.12.1889
Причина смерти: Чахотка