Суханова (Слинина) Феодосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Слинина) Феодосья Васильевна

Место рождения

Макариха, Горбатовский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

06.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Слинин Василий Андреев

Мать: не указана

Макариха, Горбатовский уезд
Бракосочетание
20.09.1854

Муж: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1855

Дочь: Татьяна Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
05.04.1857

Сын: Суханов Иван Миронович

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Устинья Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
26.01.1861

Сын: Суханов Иван Миронович

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
06.09.1863

Дочь: Надежда Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1863

Сын: Суханов Фёдор Миронов

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Суханов Василий Миронович

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1867

Сын: Суханов Пётр Миронович

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1871

Дочь: Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Дочь: Марина Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Суханов Семён Миронов

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
16.01.1880

Сын: Суханов Максим Миронов

Отец ребёнка: Суханов Мирон Филиппович

Смерть
06.12.1889
Причина смерти: Чахотка
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