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Суханов Пётр Миронович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

07.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1867

Отец: Суханов Мирон Филиппович

Мать: Суханова Феодосья Васильевна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Суханов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Суханова Матрона Васильевна

Бракосочетание
31.08.1898

Жена: Суханова Татьяна Андреевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1902

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Таисия Петровна

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
11.07.1906

Сын: Суханов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Матрона Васильевна

Смерть
Неизвестно
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