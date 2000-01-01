Суханов Пётр Миронович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения07.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1867
с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.05.1898
Мать ребёнка: Суханова Матрона Васильевна
Бракосочетание
31.08.1898
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1902
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Таисия Петровна
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
11.07.1906
Сын: Суханов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно