Суханова (Посконина?) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1898
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович
Рождение ребёнка
11.06.1902
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович
Рождение ребёнка
11.07.1906
Сын: Суханов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович
Смерть
Неизвестно