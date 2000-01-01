Суханова (Посконина?) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Посконина?) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1898

Муж: Суханов Пётр Миронович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович

Рождение ребёнка
11.06.1902

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович

Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович

Рождение ребёнка
11.07.1906

Сын: Суханов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Суханов Пётр Миронович

Смерть
Неизвестно
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