Суханов Семён Миронов
Место рождения
Дата рождения14.07.1873
Дата смерти15.11.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873
Бракосочетание
26.01.1896
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Бракосочетание
После 02.06.1897
Рождение ребёнка
03.05.1899
Сын: Суханов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Суханова Агапья Мещ.Дев. Николаева
Рождение ребёнка
26.07.1900
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Суханова Агапья Мещ.Дев. Николаева
Смерть
15.11.1900
Причина смерти: Чахотка