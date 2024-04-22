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Суханов Семён Миронов

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.07.1873

Дата смерти

15.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Суханов Мирон Филиппович

Мать: Суханова Феодосья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Суханова Наталья Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Бракосочетание
После 02.06.1897

Жена: Суханова Агапья Мещ.Дев. Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1899

Сын: Суханов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Суханова Агапья Мещ.Дев. Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Суханова Агапья Мещ.Дев. Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.11.1900
Причина смерти: Чахотка
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