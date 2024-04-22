Суханова (З/Сазыкина) Агапья Мещ.Дев. Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: З/сазыкин Николай Мещанин Ефимов
Бракосочетание
После 02.06.1897
Рождение ребёнка
03.05.1899
Сын: Суханов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Суханов Семён Миронов
Рождение ребёнка
26.07.1900
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Суханов Семён Миронов
Смерть
Неизвестно