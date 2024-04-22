Суханова (З/Сазыкина) Агапья Мещ.Дев. Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (З/Сазыкина) Агапья Мещ.Дев. Николаева

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: З/сазыкин Николай Мещанин Ефимов

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
После 02.06.1897

Муж: Суханов Семён Миронов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1899

Сын: Суханов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Миронов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Суханов Семён Миронов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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