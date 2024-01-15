Суханова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Масленникова Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно