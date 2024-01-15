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Суханова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Суханов Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Суханов Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Масленникова Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Суханов Захар Филиппович

Отец ребёнка: Суханов Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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