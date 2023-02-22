Суханов Захар Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Захар Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Суханов Филипп Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1848
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