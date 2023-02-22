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Суханов Захар Филиппович
Суханов Захар Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Суханов Филипп Васильевич
1794 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Суханов Филипп Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1848
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