Андрей Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1752 и 1753

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Отец

Между 1720 и 1721 г.р.

Мать

Между 1721 и 1722 г.р.

Жена

Между 1746 и 1747 г.р.

Дети

Между 1774 и 1775 г.р.
Между 1780 и 1783 г.р.
Между 1784 и 1785 г.р.
Между 1784 и 1785 г.р.
Между 1785 и 1786 г.р.
Между 1791 и 1792 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1752 и 1753

Отец: Афанасий Алексеев

Мать: Анна А????

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Сын: Федер Андреев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Сын: И??? Андреев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
Между 1791 и 1792

Сын: Семен Андреев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
До 1809
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