Анна А???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна А????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1721 и 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1720 и 1721 г.р.

Дети

Между 1749 и 1750 г.р.
Между 1752 и 1753 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750

Сын: Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753

Сын: Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Алексеев

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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