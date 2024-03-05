Анна А????
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1721 и 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750
Сын: Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753
Сын: Андрей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Алексеев
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно