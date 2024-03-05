Афанасий Алексеев
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1720 и 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1721
Отец: Алексей Иванов
Мать: Федосья Прокофьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750
Сын: Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Анна А????
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753
Сын: Андрей Афанасьев
Мать ребёнка: Анна А????
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна А????
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно