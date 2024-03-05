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Афанасий Алексеев

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1720 и 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1697 и 1698 г.р.

Мать

Между 1699 и 1700 г.р.

Жена

Между 1721 и 1722 г.р.

Дети

Между 1749 и 1750 г.р.
Между 1752 и 1753 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1721

Отец: Алексей Иванов

Мать: Федосья Прокофьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750

Сын: Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Анна А????

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753

Сын: Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Анна А????

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна А????

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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