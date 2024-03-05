Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1746 и 1747
Дата смерти14.01.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775
Сын: Федер Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785
Сын: И??? Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1792
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасьев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
14.01.1810
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно