Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1746 и 1747

Дата смерти

14.01.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1752 и 1753 г.р.

Дети

Между 1774 и 1775 г.р.
Между 1780 и 1783 г.р.
Между 1784 и 1785 г.р.
Между 1784 и 1785 г.р.
Между 1785 и 1786 г.р.
Между 1791 и 1792 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Сын: Федер Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Сын: И??? Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
Между 1791 и 1792

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасьев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
14.01.1810
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
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