Федер Андреев
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1774 и 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1774 и 1775
Отец: Андрей Афанасьев
Мать: Анна Тимофеева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Пра???? Григорьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Пра???? Григорьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Пра???? Григорьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пра???? Григорьева
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно