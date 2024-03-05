Федер Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедер Андреев

Федер Андреев

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1774 и 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1752 и 1753 г.р.

Мать

Между 1746 и 1747 г.р.

Жена

Между 1782 и 1783 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1775

Отец: Андрей Афанасьев

Мать: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Пра???? Григорьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Пра???? Григорьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Пра???? Григорьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пра???? Григорьева

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close