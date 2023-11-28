Бондаренко Евдокия Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.
Сын: Бондаренко Федор Максимович
Отец ребёнка: Бондаренко Максим Федоров
Угольное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №107, стр. 314
Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.
Сын: Бондаренко Мирон Максимович
Отец ребёнка: Бондаренко Максим Федоров
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Примечание к записи о рождении Мирона Бондаренко о том, что с согласия родителей младенец отдан на воспитание казаку Семену Михайлюкову
Смерть
Неизвестно