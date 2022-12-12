село Угольное, село Угольное, Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Угольное

Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
364Угольная, стан. казач. Ор. в.при р. Илеке.77151195638625Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Угольный
256. Угольная, станица казачья, при реке Илеке, дворов 235, жителей 1403, стан. правл. (уездный город в 77 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Соль-Илецкий район
72026Угольноесело51°06'с.ш.55°10'в.д.M-40-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Соль-Илецкий
53725000366с Угольноесело
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