Бондаренко (Бондарев) Максим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Бондарев) Максим Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.

Сын: Бондаренко Федор Максимович

Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Евфимова

Угольное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №107, стр. 314
Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.

Сын: Бондаренко Мирон Максимович

Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Евфимова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Примечание к записи о рождении Мирона Бондаренко о том, что с согласия родителей младенец отдан на воспитание казаку Семену Михайлюкову
Смерть
Неизвестно
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