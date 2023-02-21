Бондаренко Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бондаренко Александр Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1909

Дочь: Дергачева Мария Мироновна

Мать ребёнка: Бондаренко Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бондаренко Иван Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бондаренко Федор Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бондаренко Яков Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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