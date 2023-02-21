Бондаренко Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бондаренко Александр Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1909
Дочь: Дергачева Мария Мироновна
Мать ребёнка: Бондаренко Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бондаренко Иван Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бондаренко Федор Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бондаренко Яков Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно