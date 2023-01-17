Зозуля Леонтий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зозуля Андрей
Мать: Зозуля Анна Михайлова
Бракосочетание
08.06.1820
Жена: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
14.09.1822
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
07.10.1824
Дочь: Ульяна Леонтиева
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
04.11.1826
Дочь: Матрона Леонтиева
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мокряк Устиния Леонтиева
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
26.08.1829
Дочь: Сердюк Наталия Леонтиева
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
20.02.1834
Дочь: Марина Леонтиева
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Зозуля Иван Леонтиев
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
27.08.1836
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева
Смерть
Неизвестно