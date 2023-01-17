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Зозуля Леонтий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зозуля Андрей

Мать: Зозуля Анна Михайлова

Бракосочетание
08.06.1820

Жена: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.09.1822

Сын: Зозуленко Иоанн Леонтиев

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Рождение ребёнка
07.10.1824

Дочь: Ульяна Леонтиева

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Рождение ребёнка
04.11.1826

Дочь: Матрона Леонтиева

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мокряк Устиния Леонтиева

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Рождение ребёнка
26.08.1829

Дочь: Сердюк Наталия Леонтиева

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.02.1834

Дочь: Марина Леонтиева

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Зозуля Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Рождение ребёнка
27.08.1836

Сын: Зозуля Моисей Леонтиев

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Зозуля Давид Леонтиев

Мать ребёнка: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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