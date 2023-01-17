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Зозуля Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

23.05.1806

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1787

Сын: Зозуля Дамиан Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
14.04.1791

Сын: Зозуля Василий Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
26.09.1792

Сын: Зозуля Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
25.03.1800

Сын: Зозуля Захарий Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
20.05.1802

Сын: Зозуля Никита Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
05.01.1807

Сын: Зозуля Пётр Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зозуля Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова

Смерть
23.05.1806
Родниковка, Кіровоградська область
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