Зозуля Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти23.05.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1787
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
14.04.1791
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
26.09.1792
Сын: Зозуля Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
25.03.1800
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
20.05.1802
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
05.01.1807
Сын: Зозуля Пётр Андреев
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зозуля Анна Михайлова
Смерть
23.05.1806
Родниковка, Кіровоградська область