Зозуля (Новицкая) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зозуля (Новицкая) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зозуля Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
02.11.1787

Сын: Зозуля Дамиан Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
14.04.1791

Сын: Зозуля Василий Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
26.09.1792

Сын: Зозуля Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
25.03.1800

Сын: Зозуля Захарий Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
20.05.1802

Сын: Зозуля Никита Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Рождение ребёнка
05.01.1807

Сын: Зозуля Пётр Андреев

Отец ребёнка: Зозуля Андрей

Смерть
Неизвестно

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