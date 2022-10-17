Зозуля (Новицкая) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
02.11.1787
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
14.04.1791
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
26.09.1792
Сын: Зозуля Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
25.03.1800
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
20.05.1802
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Рождение ребёнка
05.01.1807
Сын: Зозуля Пётр Андреев
Отец ребёнка: Зозуля Андрей
Смерть
Неизвестно