Сердюк (Зозуленко) Наталия Леонтиева
Место рождения
Дата рождения26.08.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1829
Отец: Зозуля Леонтий Андреев
Мать: Зозуленко Елена Корнеева
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Сердюк Даниил Иванов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Даниилова
Отец ребёнка: Сердюк Даниил Иванов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Сердюк Даниил Иванов
Смерть
Неизвестно