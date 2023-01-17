Сердюк (Зозуленко) Наталия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Зозуленко) Наталия Леонтиева

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

26.08.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1829

Отец: Зозуля Леонтий Андреев

Мать: Зозуленко Елена Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Сердюк Даниил Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Даниилова

Отец ребёнка: Сердюк Даниил Иванов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сердюк Андрей Даниилов

Отец ребёнка: Сердюк Даниил Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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