Сердюк Даниил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
Жена: Сердюк Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Даниилова
Мать ребёнка: Сердюк Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Сердюк Наталия Леонтиева
Смерть
Неизвестно