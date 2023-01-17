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Сердюк Даниил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Сердюк Наталия Леонтиева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Даниилова

Мать ребёнка: Сердюк Наталия Леонтиева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сердюк Андрей Даниилов

Мать ребёнка: Сердюк Наталия Леонтиева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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