Зозуленко (Лапинская) Елена Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Лапинский Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1820
Рождение ребёнка
14.09.1822
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
07.10.1824
Дочь: Ульяна Леонтиева
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
04.11.1826
Дочь: Матрона Леонтиева
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мокряк Устиния Леонтиева
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
26.08.1829
Дочь: Сердюк Наталия Леонтиева
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
20.02.1834
Дочь: Марина Леонтиева
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Зозуля Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
27.08.1836
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Зозуля Леонтий Андреев
Смерть
Неизвестно