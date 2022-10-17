Лапинский Корней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти23.02.1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапинская) Марфа Корнеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Зозуленко (Лапинская) Елена Корнеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Маковецкая (Лапинская) Мария Корнеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лапинский Савелий Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Лапинский Василий Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.02.1828