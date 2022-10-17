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Лапинский Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

23.02.1828

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапинская) Марфа Корнеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Зозуленко (Лапинская) Елена Корнеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Маковецкая (Лапинская) Мария Корнеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лапинский Савелий Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лапинский Василий Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.02.1828

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