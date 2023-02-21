Лапинский Василий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Лапинский Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лапинский Антон Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лапинский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Лапинский Василий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?