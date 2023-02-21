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Лапинский Василий Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Лапинский Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лапинский Антон Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лапинский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Лапинский Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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