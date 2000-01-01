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Лапинский Антон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Лапинский Василий Корнеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лапинский Артем Антонович

Мать ребёнка: Лапинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Лапинский Кондрад (?) Антонович

Мать ребёнка: Лапинская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапинская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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