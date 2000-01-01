Лапинский Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Лапинский Василий Корнеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лапинский Артем Антонович
Мать ребёнка: Лапинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1871
Сын: Лапинский Кондрад (?) Антонович
Мать ребёнка: Лапинская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапинская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно