(Лапинский) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лапинский Антон Васильевич
Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лапинский Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Лапинский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно