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(Лапинский) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лапинский Антон Васильевич

Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лапинский Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Лапинский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лапинский Василий Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинский Василий Корнеевич

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