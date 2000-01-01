Лапинская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинская Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лапинский Артем Антонович

Отец ребёнка: Лапинский Антон Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Лапинский Кондрад (?) Антонович

Отец ребёнка: Лапинский Антон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинский Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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