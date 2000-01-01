Лапинская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лапинский Артем Антонович
Отец ребёнка: Лапинский Антон Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1871
Сын: Лапинский Кондрад (?) Антонович
Отец ребёнка: Лапинский Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно