Лапинский Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Лапинский Василий Корнеевич
Мать: (Лапинский) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Лапинская) Елена
Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Лапинскiй Кирилль
Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна
Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лапинский Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лапинский Владимир ?
Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна
Смерть
Неизвестно