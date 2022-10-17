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Лапинский Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лапинский Василий Корнеевич

Мать: (Лапинский) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапинская Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Лапинская) Елена

Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Лапинскiй Кирилль

Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лапинский Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лапинский Владимир ?

Мать ребёнка: Лапинская Надежда Стефановна

Смерть
Неизвестно

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