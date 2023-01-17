Лапинскiй Кирилль
Место рождения
Дата рождения09.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1881
Бракосочетание
27.01.1902
Жена: Лапинская Василиса
Вышла замуж в 21 год, жениху 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Лапинский Николай Кириллович
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
село Сентове, яке зараз
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лапинский Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
Рождение ребёнка
11.05.1909
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лапинский (lapinskiy) Алексей Kirilovich)
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лапинский Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Лапинская Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Платоновна
Смерть
Неизвестно