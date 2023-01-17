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Лапинскiй Кирилль

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

09.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1881

Отец: Лапинский Григорий Васильевич

Мать: Лапинская Надежда Стефановна

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
Вышла замуж в 21 год, жениху 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Лапинский Николай Кириллович

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

село Сентове, яке зараз
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лапинский Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.05.1909

Сын: Лапинский Иван КириЛович

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лапинский (lapinskiy) Алексей Kirilovich)

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лапинский Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Платоновна

Смерть
Неизвестно
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