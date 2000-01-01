Лапинский Николай Кириллович
Место рождениясело Сентове, яке зараз
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Лапинскiй Кирилль
Мать: Лапинская Василиса
село Сентове, яке зараз
Военная служба
1941
ПолитО 2 бр. траления КронМОР БФ ( 2 бр. траления КронМОР БФ )
Капитан-лейтенант
Награда
01.05.1945
Орден Красной Звезды
Награда
1945
Орден Отечественной Войны I степени
Смерть
Неизвестно