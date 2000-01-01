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Лапинский Николай Кириллович

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Место рождения

село Сентове, яке зараз

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Лапинскiй Кирилль

Мать: Лапинская Василиса

село Сентове, яке зараз
Военная служба
1941
 ПолитО 2 бр. траления КронМОР БФ ( 2 бр. траления КронМОР БФ )
Капитан-лейтенант
Награда
01.05.1945
Орден Красной Звезды
Награда
1945
Орден Отечественной Войны I степени
Смерть
Неизвестно
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