Лапинская (Яковенко) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинская (Яковенко) Василиса

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Яковенко Прокопий Николаевич

Мать: Яковенко Александра Феодоровна

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Лапинскiй Кирилль

Родниковка, Кіровоградська область
Вышла замуж в 21 год, жениху 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Лапинский Николай Кириллович

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

село Сентове, яке зараз
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лапинский Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.05.1909

Сын: Лапинский Иван КириЛович

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Родниковка, Кіровоградська область
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лапинский (lapinskiy) Алексей Kirilovich)

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лапинский Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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