Лапинская (Яковенко) Василиса
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
27.01.1902
Муж: Лапинскiй Кирилль
Вышла замуж в 21 год, жениху 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Лапинский Николай Кириллович
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
село Сентове, яке зараз
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лапинский Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
Рождение ребёнка
11.05.1909
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лапинский (lapinskiy) Алексей Kirilovich)
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лапинский Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Лапинскiй Кирилль
Смерть
Неизвестно