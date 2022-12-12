Лапинская Надежда Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Лапинскiй Кирилль
Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич
Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лапинский Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лапинский Владимир ?
Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно