Лапинская Надежда Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинская Надежда Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Лапинскiй Кирилль

Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лапинский Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лапинский Владимир ?

Отец ребёнка: Лапинский Григорий Васильевич

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинский Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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