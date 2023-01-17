Лапинский Иван КириЛович
Место рождения
Дата рождения11.05.1909
Дата смерти10.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.04.1909
Православие
Рождение
11.05.1909
Отец: Лапинскiй Кирилль
Мать: Лапинская Василиса
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Бракосочетание
07.06.1937
Бауманский отдел ЗАГС г.Москвы
Не 1936, не 1937, не 1938
Рождение ребёнка
15.06.1938
Дочь: Малюкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лапинская Татьяна Михайловна
Москва, Россия
Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Развод
1942
Москва
По суду
Смерть
10.06.1972
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва