Лапинский Иван КириЛович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапинский Иван КириЛович

Лапинский Иван КириЛович

avatar

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

11.05.1909

Дата смерти

10.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.04.1909
Родниковка, Кіровоградська область
Православие
Рождение
11.05.1909

Отец: Лапинскiй Кирилль

Мать: Лапинская Василиса

Родниковка, Кіровоградська область
При родах болела, температура 40, от этого у Ивана глухота
Бракосочетание
07.06.1937

Жена: Лапинская Татьяна Михайловна

Бауманский отдел ЗАГС г.Москвы
Не 1936, не 1937, не 1938
Рождение ребёнка
15.06.1938

Дочь: Малюкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лапинская Татьяна Михайловна

Москва, Россия
Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Развод
1942

Жена: Лапинская Татьяна Михайловна

Москва
По суду
Смерть
10.06.1972
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close