Лапинская (Розанова) Татьяна Михайловна
Место рожденияд. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)
Дата рождения21.01.1910
Дата смерти14.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910
Бракосочетание
07.06.1937
Не 1936, не 1937, не 1938
Рождение ребёнка
15.06.1938
Дочь: Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лапинский Иван КириЛович
Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Развод
1942
По суду
Смерть
14.05.1990
Причина смерти: Диабет | Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно