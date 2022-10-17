Лапинская (Розанова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинская (Розанова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

д. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)

Дата рождения

21.01.1910

Дата смерти

14.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910

Отец: Розанов Михаил Васильевич

Мать: Розанова (Чернова) Анна Федотовна

Бракосочетание
07.06.1937

Муж: Лапинский Иван КириЛович

Не 1936, не 1937, не 1938
Рождение ребёнка
15.06.1938

Дочь: Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лапинский Иван КириЛович

Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Развод
1942

Муж: Лапинский Иван КириЛович

По суду
Смерть
14.05.1990
Причина смерти: Диабет | Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно

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