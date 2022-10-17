Маковецкая (Лапинская) Мария Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковецкая (Лапинская) Мария Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лапинский Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1828

Дочь: (Маковецкая) Ульяна Максимова

Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Санжара (Маковецкая) Татиана Максимова

Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
26.06.1834

Дочь: Лунгул (Маковецкая) Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Маковецкая) Зиновия Максимова

Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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