Маковецкая (Лапинская) Мария Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лапинский Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1828
Дочь: (Маковецкая) Ульяна Максимова
Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Санжара (Маковецкая) Татиана Максимова
Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1834
Дочь: Лунгул (Маковецкая) Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Маковецкая) Зиновия Максимова
Отец ребёнка: Маковецкий Максим Иванов
Смерть
Неизвестно